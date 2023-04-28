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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселону» не будут исключать из Лиги чемпионов

28 Апреля 2023 • 11:12 Комментировать
Барселона
...
Бетис
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29.04 22:00

Каталонская «Барселона», скорее всего, сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Команду не будут исключать из еврокубков из-за дела Негрейры. Об этом сообщает в социальных сетях журналист издания Mundo Deportivo Санти Нолла.

Напомним, что из-за дела Негрейры рассматривался вариант с исключением «Барселоны» из следующего розыгрыша еврокубков. Каталонская команда обвиняется в том, что за несколько лет выплатила около 4 миллионов евро взятки вице-президенту судейского комитета Испании.

В данный момент «Барселона» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков от второго места, где располагается мадридский «Реал». До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.

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Барселона
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