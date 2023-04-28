«Барселону» не будут исключать из Лиги чемпионов

Каталонская «Барселона», скорее всего, сыграет в следующем розыгрыше Лиги чемпионов. Команду не будут исключать из еврокубков из-за дела Негрейры. Об этом сообщает в социальных сетях журналист издания Mundo Deportivo Санти Нолла.

Напомним, что из-за дела Негрейры рассматривался вариант с исключением «Барселоны» из следующего розыгрыша еврокубков. Каталонская команда обвиняется в том, что за несколько лет выплатила около 4 миллионов евро взятки вице-президенту судейского комитета Испании.

В данный момент «Барселона» лидирует в Ла Лиге с отрывом в 11 очков от второго места, где располагается мадридский «Реал». До конца чемпионата осталось сыграть 7 туров.