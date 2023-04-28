Кристенсен не покинет «Барселону» летом

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заблокировал потенциальный уход центрального защитника Андреаса Кристенсена. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в социальных сетях.

Напомним, Кристенсен выступает за «Барселону» с прошлого лета, когда перешёл из «Челси» свободным агентом. Датчанина рассматривали как кандидата на продажу, так как клубу будут нужны деньги в ближайшее межсезонье, чтобы справиться с финансовыми проблемами.

Тем не менее, Хави решил заблокировать уход Кристенсена, ведь тренер очень доволен выступлениями датчанина в дебютном сезоне и считает его неприкасаемым футболистом.