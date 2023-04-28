Назван игрок, которого точно продаст «Барселона»

Ивуарийский полузащитник Франк Кесси больше не нужен каталонской «Барселоне». Как сообщает издание Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» приняло решение избавиться от футболиста в летнее трансферное окно.

У африканского футболиста есть два варианта продолжения карьеры в чемпионате Италии, где он ранее выступал за «Милан». Заинтересованность в услугах игрока проявляют «Интер» и туринский «Ювентус».

26-летний хавбек связан контрактом с «сине-гранатовыми» до лета 2026 года. Его трансферный ценник – 28 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги Франк провел 23 матча, забил гол и сделал результативный пас.