«Барселона» заработала 1,2 миллиона евро на билетах на матч женской команды

Каталонская «Барселона» обогатилась на серьезную сумму благодаря продаже билетов на матч женской команды. Как информирует EsportsRAC1, «сине-гранатовые» смогли выручить 1,2 миллиона евро с реализации билетов на полуфинальную встречу с лондонским «Челси».

Стоит отметить, что данное противостояние посетили 72262 болельщика.

Мужская команда «Барселоны» следующий матч проведет против севильского «Бетиса». Поединок состоится в субботу, 29 апреля.

После 31 тура чемпионата Испании подопечные Хави Эрнандеса занимают первое место в турнирной таблице, опережая мадридский «Реал» на 11 баллов.