Рафинья хочет уйти из «Барселоны» - названа причина

Хавбек каталонской «Барселоны» Рафинья Диас задумывается над уходом из клуба, об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo.

Как стало известно источнику, 26-летний бразильский полузащитник недоволен, что главный тренер Хави Эрнандес задействует его на левом фланге нападения. Сам Рафинья предпочитает играть на противоположной бровке, однако она отдана французу Усману Дембеле. В сязи с этим бразилец хочет сменить команду.

Ранее сообщалось, что в услугах Рафиньи заинтересован «Ньюкасл».

В нынешнем сезоне бразилец провел 43 поединка за «сине-гранатовых», в которых отметился девятью забитыми мячами и десятью ассистам.