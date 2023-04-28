Лапорта: «У «Барселоны» будет лучший стадион в мире»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о модернизации домашнего стадиона команды «Камп Ноу».

«Это очень важный проект в истории нашего клуба. Благодаря ему исполнится мечта «Барселоны», ведь у нас будет лучший стадион в мире. Этот проект является доказательством веры в «Барселону». Это лишний раз доказывает, что наша организация по-прежнему жива. «Барселона» укрепляется», - передает слова руководителя пресс-служба «сине-гранатовых».

После 31 тура чемпионата Испании каталонский клуб лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на девять баллов.