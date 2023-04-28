Сына Марсело уже вызывают в детскую сборную Испании

Отпахавший пятнадцать лет за мадридский «Реал» бразильский латераль Марсело оставил после себя хорошее наследство - его родившийся в сентябре 2009 года сын уже привлекается для выступлений за детскую сборную Испании. Это случилось вскоре после того, как он подписал трехлетний контракт с «Реалом».

Юное дарование обратило на себя внимание после того, как забило 32 гола в четырнадцати матчах за самую юную команду «Реала», до 13 лет.

Старший Марсело, напомним, сейчас выступает у себя на родине за «Флуминенсе». Он перебрался туда после неудачной интрижки с греческим «Олимпиакосом» минувшей осенью.