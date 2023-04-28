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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сына Марсело уже вызывают в детскую сборную Испании

28 Апреля 2023 • 04:42 Комментировать

Отпахавший пятнадцать лет за мадридский «Реал» бразильский латераль Марсело оставил после себя хорошее наследство - его родившийся в сентябре 2009 года сын уже привлекается для выступлений за детскую сборную Испании. Это случилось вскоре после того, как он подписал трехлетний контракт с «Реалом».

Юное дарование обратило на себя внимание после того, как забило 32 гола в четырнадцати матчах за самую юную команду «Реала», до 13 лет.

Старший Марсело, напомним, сейчас выступает у себя на родине за «Флуминенсе». Он перебрался туда после неудачной интрижки с греческим «Олимпиакосом» минувшей осенью. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Марсело
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