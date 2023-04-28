Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси принял условия «Барселоны» слухи

28 Апреля 2023 • 02:23 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1 1.33 X 5.20 2 9.00
29.04 22:00

Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси согласен на контрактные условия, предложенные «Барселоной».

35-летний нападающий может стать свободным агентом уже через два месяца – его контракт с «ПСЖ» подходит к концу, а прогресса в переговорах не наблюдается. По сведениям журналиста Сике Родригеса, Месси согласился на значительное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону». Каталонский клуб заверил аргентинца, что сможет без проблем оформить сделку на данных условиях, и тот решил пойти на компромисс.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что из-за финансовых проблем «Барселоне» будет крайне трудно подписать Лионеля Месси в предстоящее трансферное окно.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА БЕТИС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
4
2
1.07 8.50 100.00
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Вальядолид Вальядолид
2
1
9.00 1.12 24.00
Видео
Окончен
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья Севилья
0
1
100.00 13.00 1.04
Видео
28.04.23 в 22:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.50 3.15 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 28 Апреля
02:23 · Испания. Ла Лига
Месси принял условия «Барселоны» слухи
02:08 · Германия. Бундеслига
Беллингем определился с новым клубом – переговоры начнутся в ближайшие дни слухи
00:55 · Испания. Ла Лига
Гол Окампоса принёс «Севилье» победу над «Атлетиком»
00:51 · Испания. Ла Лига
Президент Ла Лиги рассказал, почему «Барселоне» будет трудно вернуть Месси
27 Апреля
23:48 · Италия. Серия А
«Милан» нашёл звёздную замену Ибрагимовичу
23:05 · Англия. Премьер-лига
Фелиш готов остаться в «Челси» при определённом условии
22:58 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» не выигрывает в Ла Лиге уже восемь матчей кряду
22:33 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла из зоны вылета, дожав «Вальядолид» на 90-й минуте
22:29 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» добыл волевую победу над «Эспаньолом»
22:13 · Испания. Ла Лига
Названа трансферная цель «Барселоны»
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Рафинью
21:20 · Испания. Сегунда
Клементе – о матче с бывшим клубом: «На поле нет друзей»
21:11 · Испания. Ла Лига
Одриосола готов покинуть «Реал»
20:51 · Испания. Ла Лига
Автора покера в ворота «Реала» может купить за 15 млн евро
20:24 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» может стать частью трансфера Мбаппе
Все новости
Рекомендуем