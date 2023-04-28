Футболист «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси согласен на контрактные условия, предложенные «Барселоной».

35-летний нападающий может стать свободным агентом уже через два месяца – его контракт с «ПСЖ» подходит к концу, а прогресса в переговорах не наблюдается. По сведениям журналиста Сике Родригеса, Месси согласился на значительное сокращение зарплаты ради возвращения в «Барселону». Каталонский клуб заверил аргентинца, что сможет без проблем оформить сделку на данных условиях, и тот решил пойти на компромисс.

Ранее глава Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что из-за финансовых проблем «Барселоне» будет крайне трудно подписать Лионеля Месси в предстоящее трансферное окно.