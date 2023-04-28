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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гол Окампоса принёс «Севилье» победу над «Атлетиком»

28 Апреля 2023 • 00:55 Комментировать
Атлетик Б
0:1
Севилья
окончен

В заключительном матче тридцать первого тура испанского чемпионата набравшая ход «Севилья» переиграла «Атлетик». Единственный мяч встречи был забит в добавленное время матча с пенальти, его записал на свой счет Лукас Окампос.

Для «Севильи» эта победа стала третьей подряд в чемпионате и четвертой с учетом Лиги Европы. В следующем туре команда примет дома «Жирону». 

Протокол игры  
Атлетик Б0:1Севилья
  90'Окампос Лукас (0:1)
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан ДаниэльЙерай Альварес  90'Юри БерчичеЭррера Андер 81' (Венседор Унай ( 81') Гарсия ДаниУильямс Иньяки 80' (Гарсия Рауль ( 80'  90') Сансет Ойян  72'Уильямс Нико 89' (Malcom Ares ( 89') Гурусета Горка 66' (Беренгер Алекс ( 66')
Запасные: Агиррезабала ЖульенПаредес АйторБаленсиага МикельИру АндерКапа АндерUnai Gomez
Дмитрович МаркоНавас Хесус 56' (Гуйе Папе ( 56') Баде ЛуакГудель НеманьяАкунья Маркос  45' 84' (Теллес Алекс ( 84') Фернандо РежесРакитич Иван 56' (Гомес Алехандро Папу ( 56') Окампос Лукас  81'Сусо Хесус 56' (Монтьель Гонсало ( 56') Ламела Эрик  38' 46' (Хиль Бриан ( 46') Эн-Несири Юссеф
Запасные: Торрес ОливерАрболь МатиасБуну ЯссинРекик КаримКорона ХесусМир Рафа
27 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).

 

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Севилья Атлетик Бильбао
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