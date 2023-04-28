Гол Окампоса принёс «Севилье» победу над «Атлетиком»

В заключительном матче тридцать первого тура испанского чемпионата набравшая ход «Севилья» переиграла «Атлетик». Единственный мяч встречи был забит в добавленное время матча с пенальти, его записал на свой счет Лукас Окампос.
Для «Севильи» эта победа стала третьей подряд в чемпионате и четвертой с учетом Лиги Европы. В следующем туре команда примет дома «Жирону».
Протокол игры
|90'Окампос Лукас (0:1)
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль•Йерай Альварес• 90'Юри Берчиче•Эррера Андер81' (Венседор Унай (81') •Гарсия Дани•Уильямс Иньяки80' (Гарсия Рауль (80') • 90'Сансет Ойян• 72'Уильямс Нико89' (Malcom Ares (89') •Гурусета Горка66' (Беренгер Алекс (66')
Дмитрович Марко•Навас Хесус56' (Гуйе Папе (56') •Баде Луак•Гудель Неманья•Акунья Маркос 45'84' (Теллес Алекс (84') •Фернандо Режес•Ракитич Иван56' (Гомес Алехандро Папу (56') •Окампос Лукас• 81'Сусо Хесус56' (Монтьель Гонсало (56') •Ламела Эрик 38'46' (Хиль Бриан (46') •Эн-Несири Юссеф
27 апреля. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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