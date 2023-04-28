Гол Окампоса принёс «Севилье» победу над «Атлетиком»

В заключительном матче тридцать первого тура испанского чемпионата набравшая ход «Севилья» переиграла «Атлетик». Единственный мяч встречи был забит в добавленное время матча с пенальти, его записал на свой счет Лукас Окампос.

Для «Севильи» эта победа стала третьей подряд в чемпионате и четвертой с учетом Лиги Европы. В следующем туре команда примет дома «Жирону».