«Валенсия» ушла из зоны вылета, дожав «Вальядолид» на 90-й минуте

В битве за выживание в четверг «Валенсия» играла дома против «Вальядолида». Уже на шестой минуте защитник хозяев пропустил мяч под ногой, и Кайл Ларин реализовал выход один на один с голкипером. Только на 60-й минуте левантийцы отыгрались, после подачи со стандарта Муктар Дьякаби головой переправил мяч в сетку. В ответ Иван Фреснеда с шести метров сотряс перекладину. На 90-й минуте молодой Хави Герра взял игру на себя, продвинулся к линии штрафной и точно пробил в угол - 2:1.
«Валенсия» с 18-го места поднялась на 15-е, соперник - 14-й.
Протокол игры
|6'Ларин Кайл (0:1)
|(1:1) Дьякаби Муктар60'
|(2:1) Герра Хавьер90'
Мамардашвили Георгий•Габриэль Паулиста•Дьякаби Муктар•Озкаджар Дженк46' (Дуро Уго (46') •Фулкье Димитри•Гайя Хосе•Алмейда Андре IV89' (Герра Хавьер (89') •Нико Гонсалес84' (Мориба Илайкс (84') •Муса Юнус84' (Лопес Диего IV (84') •Кавани Эдинсон•Лино Сэмуел90' (Лато Тони (90')
Масип Хорди• 57'Хоакин Фернандес• 71'Онгла Мартин• 66'Эль-Ямик Джавад53' (Санчес Хавьер (53') •Фреснеда Иван•Эскудеро Серхио80' (Кенеди Роберт (80') •Амалла Селим44' (Агуадо Альваро (44') •Мончу Рамон•Перес Кике 55'79' (Олаза Лукас (79') •Плата Гонсало80' (Плано Оскар (80') •Ларин Кайл
27 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).
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