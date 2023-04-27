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«Валенсия» ушла из зоны вылета, дожав «Вальядолид» на 90-й минуте

27 Апреля 2023 • 22:33 Комментировать
Валенсия
2:1
Вальядолид
окончен

В битве за выживание в четверг «Валенсия» играла дома против «Вальядолида». Уже на шестой минуте защитник хозяев пропустил мяч под ногой, и Кайл Ларин реализовал выход один на один с голкипером. Только на 60-й минуте левантийцы отыгрались, после подачи со стандарта Муктар Дьякаби головой переправил мяч в сетку. В ответ Иван Фреснеда с шести метров сотряс перекладину. На 90-й минуте молодой Хави Герра взял игру на себя, продвинулся к линии штрафной и точно пробил в угол - 2:1.

«Валенсия» с 18-го места поднялась на 15-е, соперник - 14-й.

Протокол игры  
Валенсия2:1Вальядолид
  6'Ларин Кайл (0:1)
(1:1) Дьякаби Муктар60'  
(2:1) Герра Хавьер90'  
Мамардашвили ГеоргийГабриэль ПаулистаДьякаби МуктарОзкаджар Дженк 46' (Дуро Уго ( 46') Фулкье ДимитриГайя ХосеАлмейда Андре IV 89' (Герра Хавьер ( 89') Нико Гонсалес 84' (Мориба Илайкс ( 84') Муса Юнус 84' (Лопес Диего IV ( 84') Кавани ЭдинсонЛино Сэмуел 90' (Лато Тони ( 90')
Запасные: Кёмерт ЭрайМари АльбертоВаскес ХесусЭррерин ЯгоМоскера КристианХауме ДоменекГильямон Уго
Масип Хорди  57'Хоакин Фернандес  71'Онгла Мартин  66'Эль-Ямик Джавад 53' (Санчес Хавьер ( 53') Фреснеда ИванЭскудеро Серхио 80' (Кенеди Роберт ( 80') Амалла Селим 44' (Агуадо Альваро ( 44') Мончу РамонПерес Кике  55' 79' (Олаза Лукас ( 79') Плата Гонсало 80' (Плано Оскар ( 80') Ларин Кайл
Запасные: Луис ПерезРоке МесаРоза ЛукасСанчес ИванЛеон СерхиоАсенхо СерхиоМачис Дарвин
27 апреля. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Вальядолид
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