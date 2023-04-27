«Валенсия» ушла из зоны вылета, дожав «Вальядолид» на 90-й минуте

В битве за выживание в четверг «Валенсия» играла дома против «Вальядолида». Уже на шестой минуте защитник хозяев пропустил мяч под ногой, и Кайл Ларин реализовал выход один на один с голкипером. Только на 60-й минуте левантийцы отыгрались, после подачи со стандарта Муктар Дьякаби головой переправил мяч в сетку. В ответ Иван Фреснеда с шести метров сотряс перекладину. На 90-й минуте молодой Хави Герра взял игру на себя, продвинулся к линии штрафной и точно пробил в угол - 2:1.

«Валенсия» с 18-го места поднялась на 15-е, соперник - 14-й.