«Вильярреал» добыл волевую победу над «Эспаньолом»

После двух поражений подряд «Вильярреал» вернулся в погоню за топ-четверкой команд Лиги. Это стало возможно благодаря победе над «Эспаньолом» в матче 31-го тура. Каталонцы даже выиграли первый тайм, «забив в раздевалку». Вторая часть поединка была намного результативнее, стороны поочередно выходили вперед, и все же гол Николаса Джексона на 80-й минуте стал победным для «желтой субмарины», а на 90-й минуте Этьен Капу снял все вопросы - 4:2.

«Вильярреал» идет на пятом месте с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов. «Эспаньол» - предпоследний, 17-я строчка всего в четырех очках.