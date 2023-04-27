«Вильярреал» добыл волевую победу над «Эспаньолом»

После двух поражений подряд «Вильярреал» вернулся в погоню за топ-четверкой команд Лиги. Это стало возможно благодаря победе над «Эспаньолом» в матче 31-го тура. Каталонцы даже выиграли первый тайм, «забив в раздевалку». Вторая часть поединка была намного результативнее, стороны поочередно выходили вперед, и все же гол Николаса Джексона на 80-й минуте стал победным для «желтой субмарины», а на 90-й минуте Этьен Капу снял все вопросы - 4:2.
«Вильярреал» идет на пятом месте с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов. «Эспаньол» - предпоследний, 17-я строчка всего в четырех очках.
Протокол игры
|45'Пуадо Хавьер (0:1)
|(1:1) Капу Этьен53'
|(2:1) Парехо Даниэль63'
|73'Хоселу Санмартин (2:2)
|(3:2) Джексон Николас80'
|(4:2) Капу Этьен90'
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Манди Аисса•Торрес Пау II•Морено Альберто90' (Педраса Альфонсо (90') •Парехо Даниэль•Капу Этьен•Чуквезе Саму•Ло Чельсо Джовани90' (Баэна Алехандро (90') •Пино Йереми• 58'Джексон Николас 16'90' (Террац Рамон (90')
Пачеко Фернандо•Калеро Фернандо 40'76' (Кеддари Вассим (76') •Монтес Сесар• 62'Серхи Гомес•Хиль Оскар II• 77'Дардер Серхи•Винисиус Соуза85' (Рибаудо Нико (85') •Баре Кейди67' (Эспозито Эду (67') • 90'Брайтвайт Мартин•Хоселу Санмартин•Пуадо Хавьер 58'85' (Педроса Адриа (85')
27 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".
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