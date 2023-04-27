Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» добыл волевую победу над «Эспаньолом»

27 Апреля 2023 • 22:29 Комментировать
Вильярреал
4:2
Эспаньол
окончен

После двух поражений подряд «Вильярреал» вернулся в погоню за топ-четверкой команд Лиги. Это стало возможно благодаря победе над «Эспаньолом» в матче 31-го тура. Каталонцы даже выиграли первый тайм, «забив в раздевалку». Вторая часть поединка была намного результативнее, стороны поочередно выходили вперед, и все же гол Николаса Джексона на 80-й минуте стал победным для «желтой субмарины», а на 90-й минуте Этьен Капу снял все вопросы - 4:2.

«Вильярреал» идет на пятом месте с отставанием в пять очков от зоны Лиги чемпионов. «Эспаньол» - предпоследний, 17-я строчка всего в четырех очках.

Протокол игры  
Вильярреал4:2Эспаньол
  45'Пуадо Хавьер (0:1)
(1:1) Капу Этьен53'  
(2:1) Парехо Даниэль63'  
  73'Хоселу Санмартин (2:2)
(3:2) Джексон Николас80'  
(4:2) Капу Этьен90'  
Рейна ПепеФойт ХуанМанди АиссаТоррес Пау IIМорено Альберто 90' (Педраса Альфонсо ( 90') Парехо ДаниэльКапу ЭтьенЧуквезе СамуЛо Чельсо Джовани 90' (Баэна Алехандро ( 90') Пино Йереми  58'Джексон Николас  16' 90' (Террац Рамон ( 90')
Запасные: Йоргенсен ФилипJorge PascualКуэнка ХорхеХассан ХессемМохика ХоанТригерос Мануэль
Пачеко ФернандоКалеро Фернандо  40' 76' (Кеддари Вассим ( 76') Монтес Сесар  62'Серхи ГомесХиль Оскар II  77'Дардер СерхиВинисиус Соуза 85' (Рибаудо Нико ( 85') Баре Кейди 67' (Эспозито Эду ( 67'  90') Брайтвайт МартинХоселу СанмартинПуадо Хавьер  58' 85' (Педроса Адриа ( 85')
Запасные: Фернандес Альваро IIIПьер-Габриэль РонаэльГомес ДаниэльЛасо ХосеСанчес Рубен IIКабрера ЛеандроГарсия ЖоанДенис Суарес
27 апреля. Стадион "Эстадио де ла Керамика".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эспаньол Вильярреал
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
4
2
1.58 4.20 6.00
Видео
Окончен
Валенсия Валенсия
Вальядолид Вальядолид
2
1
1.72 3.75 5.20
Видео
23 мин
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья Севилья
0
0
1.88 3.80 4.10
Видео
28.04.23 в 22:00
Осасуна Осасуна
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.50 3.15 2.28
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
23:05 · Англия. Премьер-лига
Фелиш готов остаться в «Челси» при определённом условии
22:58 · Испания. Ла Лига
«Эспаньол» не выигрывает в Ла Лиге уже восемь матчей кряду
22:33 · Испания. Ла Лига
«Валенсия» ушла из зоны вылета, дожав «Вальядолид» на 90-й минуте
22:29 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» добыл волевую победу над «Эспаньолом»
22:13 · Испания. Ла Лига
Названа трансферная цель «Барселоны»
21:43 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» включился в борьбу за Рафинью
21:20 · Испания. Сегунда
Клементе – о матче с бывшим клубом: «На поле нет друзей»
21:11 · Испания. Ла Лига
Одриосола готов покинуть «Реал»
20:51 · Испания. Ла Лига
Автора покера в ворота «Реала» может купить за 15 млн евро
20:24 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» может стать частью трансфера Мбаппе
18:54 · Испания. Ла Лига
А в Малайзию поедет: Фалькао, вероятно, определился с новым клубом слухи
18:47 · Испания. Ла Лига
Ради Месси «Барселона» сократит 150 человек 2
17:40 · Испания. Ла Лига
Кике Санчес Флорес больше не тренер «Хетафе» официально
17:27 · Испания. Ла Лига
Месси повлиял на решение Бускетса по будущему слухи
15:22 · Испания. Ла Лига
Кристенсен и Дембеле получили разрешение на участие в матче с «Бетисом»
Все новости
Рекомендуем