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Чемпионат Испании. Ла Лига

Названа трансферная цель «Барселоны»

27 Апреля 2023 • 22:13 Комментировать

«Барселона» строит планы на трансферное лето, которое уже не за горами. Одна из задач каталонского клуба заключается в подписании игрока на позицию правого защитника. Как сообщает TodoFichajes, целью «сине-гранатовых» является Арнау Мартинес из «Жироны».

Стоит сказать, что Арнау Мартинес интересен не только «Барселоне», но и ещё одному статусному клубу Ла Лиги – «Атлетико». Проскакивала информация, что у мадридцев уже есть договорённость с 20-летним игроком, однако подтверждения не было.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арнау Мартинеса в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона трансферы футбола - лето 2023 арнау мартинес
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