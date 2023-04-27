Названа трансферная цель «Барселоны»

«Барселона» строит планы на трансферное лето, которое уже не за горами. Одна из задач каталонского клуба заключается в подписании игрока на позицию правого защитника. Как сообщает TodoFichajes, целью «сине-гранатовых» является Арнау Мартинес из «Жироны».

Стоит сказать, что Арнау Мартинес интересен не только «Барселоне», но и ещё одному статусному клубу Ла Лиги – «Атлетико». Проскакивала информация, что у мадридцев уже есть договорённость с 20-летним игроком, однако подтверждения не было.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Арнау Мартинеса в 15 миллионов евро.