Автора покера в ворота «Реала» может купить за 15 млн евро

На неделе нападающий Валентин Кастельянос блеснул в матче испанской Ла Лиги. 24-летний аргентинец оформил покер в игре «Жироны» против «Реала», который его команда сенсационно выиграла со счётом 4:2.

За «Жирону» Кастельянос выступает в аренде – права на игрока принадлежат «Нью-Йорк Сити». Как сообщает ESPN, американский клуб готов продать Кастельяноса ближайшим летом за 15 миллионов евро.

В общей сложности Валентин Кастельянос в сезоне 2022/2023 забил 12 голов в 31 матче за «Жирону». Стоит сказать, что до переезда в Испанию Кастельянос в Европе не выступал.