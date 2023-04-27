Защитник «Реала» может стать частью трансфера Мбаппе

Ближайшее трансферное лето может получиться достаточно жарким. Звёздный форвард Килиан Мбаппе остаётся на радаре «Реала», и мадридцы могут предпринять шаги для осуществления переезда игрока на «Сантьяго Бернабеу».

На страницах TodoFichajes рассказывается о том, что частью сделки по Килиану Мбаппе может стать защитник Ферлан Менди. «ПСЖ» хотел бы заполучить этого футболиста на свой левый фланг обороны.

Летом Менди исполнится 28 лет. Эксперты портала transfermarkt оценивают француза в 35 миллионов евро. Что касается 24-летнего Мбаппе, то его ценник измеряется 180 миллионами евро.