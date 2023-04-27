В прессе продолжает появляться информация о возможной перестановке на тренерском мостике «Реала». Как сообщает Foot Mercato, заменить Карло Анчелотти у руля «сливочных» может Зинедин Зидан, который ранее уже провёл в клубе два периода как тренер. По данным источника, 50-летний француз уже ведёт переговоры с «Реалом».

Отметим, что действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до средины 2024 года. Итальянец регулярно подчёркивает, что хочет продолжить работу с командой. Очевидно, что решение будет принимать клуб, в частности его президент Флорентино Перес.

Добавим, что Зинедин Зидан находится без работы уже почти два года.