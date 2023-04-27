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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» может сменить Анчелотти на Зидана – идут переговоры слухи

27 Апреля 2023 • 20:08 Комментировать (1)

В прессе продолжает появляться информация о возможной перестановке на тренерском мостике «Реала». Как сообщает Foot Mercato, заменить Карло Анчелотти у руля «сливочных» может Зинедин Зидан, который ранее уже провёл в клубе два периода как тренер. По данным источника, 50-летний француз уже ведёт переговоры с «Реалом».

Отметим, что действующий контракт Анчелотти с «Реалом» рассчитан до средины 2024 года. Итальянец регулярно подчёркивает, что хочет продолжить работу с командой. Очевидно, что решение будет принимать клуб, в частности его президент Флорентино Перес.  

Добавим, что Зинедин Зидан находится без работы уже почти два года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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NOBODY
27 Апреля 2023 в 20:15
пускай Карло дотренирует контракт, а Зидан на след сезон придет помогать и принимать дела так сказать....
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