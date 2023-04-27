Форвард «Райо Вальекано» Радамель Фалькао, вероятнее всего, покинет мадридский клуб ближайшим летом.

Владелец малазийского клуба «Джохор Дарул Такзим» в одной из социальных сетей написал фразу «до скорой встречи», на что нападающий ответил словами «с нетерпением жду встречи с вами».

Известно, что 37-летний игрок хочет сменить клубную прописку, чтобы получать больше игрового времени и оставаться в форме для выступлений за сборную Колумбии.

В нынешнем сезоне Фалькао провёл за «Райо Вальекано» 24 матча и забил два гола. Спортсмен не забивал с 18 октября 2022 года, когда в компенсированное ко второму тайму время с пенальти сумел сравнять счёт в матче с мадридским «Атлетико» (1:1).