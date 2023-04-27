Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ради Месси «Барселона» сократит 150 человек

27 Апреля 2023 • 18:47 Комментировать (2)

Чтобы иметь возможность подписать контракт с Лионелем Месси, «Барселоне» нужно вписаться в финансовые правила Ла Лиги. В рамках плана по улучшению экономической ситуации каталонский клуб по завершению нынешнего сезона закроет свой канал «Барса ТВ». «Сине-гранатовые» решили не продлевать контракт с платформой Movistar Television.

Как сообщает испанский Sport, закрытие «Барса ТВ» означает сокращение приблизительно 150 человек. В четверг их проинформировали об окончательном решении клуба.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 29 апреля, - против «Бетиса» на своём поле.

«Барселона» придумала удивительный план, который поможет вернуть Месси

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sergey999
27 Апреля 2023 в 20:00
Ради одного дармоеда..
Alex1972
27 Апреля 2023 в 19:19
Дармоедов надо увольнять... Хе..
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
19 мин
Вильярреал Вильярреал
Эспаньол Эспаньол
0
0
1.58 4.20 6.00
Видео
19 мин
Валенсия Валенсия
Вальядолид Вальядолид
0
1
1.72 3.75 5.20
Видео
27.04.23 в 23:00
Атлетик Б Атлетик Б
Севилья Севилья
1.88 3.80 4.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Апреля
20:24 · Испания. Ла Лига
Защитник «Реала» может стать частью трансфера Мбаппе
18:54 · Испания. Ла Лига
А в Малайзию поедет: Фалькао, вероятно, определился с новым клубом слухи
18:47 · Испания. Ла Лига
Ради Месси «Барселона» сократит 150 человек 2
17:40 · Испания. Ла Лига
Кике Санчес Флорес больше не тренер «Хетафе» официально
17:27 · Испания. Ла Лига
Месси повлиял на решение Бускетса по будущему слухи
15:22 · Испания. Ла Лига
Кристенсен и Дембеле получили разрешение на участие в матче с «Бетисом»
15:04 · Испания. Ла Лига
Бускетс сообщил некоторым одноклубникам, что продлит контракт с «Барселоной»
14:47 · Испания. Ла Лига
Куртуа может успеть восстановиться к матчу с «Альмерией»
14:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» уверен, что Алаба будет доступен к финалу Кубка Испании и матчу против «Манчестер Сити»
14:12 · Испания. Ла Лига
Куртуа, Модрич и Асенсио не тренировались сегодня с «Реалом»
13:40 · Испания. Ла Лига
Алаба и Менди приступили к индивидуальным тренировкам
12:53 · Англия. Премьер-лига
Месси и Бензема – в сборной самых дорогих игроков с истекающими контрактами
12:20 · Германия. Бундеслига
Беллингем ещё не выбрал свой будущий клуб
12:07 · Испания. Ла Лига
Назван идеальный преемник Бензема в «Реале»
11:41 · Испания. Ла Лига
Мората: «Хотим финишировать в Ла Лиге как можно выше»
Все новости
Рекомендуем