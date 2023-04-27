Ради Месси «Барселона» сократит 150 человек

Чтобы иметь возможность подписать контракт с Лионелем Месси, «Барселоне» нужно вписаться в финансовые правила Ла Лиги. В рамках плана по улучшению экономической ситуации каталонский клуб по завершению нынешнего сезона закроет свой канал «Барса ТВ». «Сине-гранатовые» решили не продлевать контракт с платформой Movistar Television.

Как сообщает испанский Sport, закрытие «Барса ТВ» означает сокращение приблизительно 150 человек. В четверг их проинформировали об окончательном решении клуба.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в субботу, 29 апреля, - против «Бетиса» на своём поле.

«Барселона» придумала удивительный план, который поможет вернуть Месси