«Хетафе» посредством своего официального сайта объявил о расставании с Кике Санчесом Флоресом. Решение было принято на следующий день после домашнего поражения команды от «Альмерии» на своём поле (1:2).

Флорес работал с «Хетафе» с октября 2021 года. Под руководством испанца команда провела 66 официальных матчей, в которых отпраздновала 18 побед при 24 ничьих и 24 поражениях.

На текущий момент «Хетафе» занимает 17-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета на один зачётный балл. Ближайший матч команда проведёт 30 апреля – против «Эспаньола» на поле соперника.