Похоже, полузащитник Серхио Бускетс продолжит играть за «Барселону». Как сообщает издание AS, опытный футболист должен принять предложение клуба о новом контракте на один сезон с возможностью пролонгации.

По данным источника, на решение Бускетса о продолжении выступлений за «сине-гранатовых» повлиял Лионель Месси. Отмечается, что Серхио решил остаться на «Камп Ноу» после ужина с аргентинским футболистом.

Как известно, ближайшим летом Месси может вернуться в «Барселону». Действующий контракт 35-летнего форварда с «ПСЖ» рассчитан до конца июня.

Добавим, что «Барселона» лидирует в Ла Лиге, опережая «Реал» на 11 очков.

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