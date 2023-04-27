Кристенсен и Дембеле получили разрешение на участие в матче с «Бетисом»

Два игрока «Барселоны» могут вернуться на поле уже в ближайшем туре чемпионата Испании против «Бетиса». По информации от Relevo, центральный защитник Андреас Кристенсен и нападающий Усман Дембеле получили разрешение на участие в матче.

Тем не менее, если верить источнику, ни один из этих футболистов не начнёт поединок в стартовом составе. Тренерский штаб не хочет подвергать здоровье игроков риску, поэтому Кристенсен и Дембеле будут постепенно реинтегрированы в основной состав.

Кристенсен перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Челси» на правах свободного агента. Дембеле подписал новый контракт с клубом перед стартом этого сезона, но это соглашение истекает уже в конце следующей кампании.