Бускетс сообщил некоторым одноклубникам, что продлит контракт с «Барселоной»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс очень близок к продлению контракта с клубом. Опорный хавбек подпишет новое соглашение сроком до конца следующего сезона.

По информации от журналиста Хави Мигеля, Бускетс уже сообщил о своём решении некоторым партнёрам по «Барселоне». Футболист принял предложение руководства с сокращением зарплаты в три раза. Напомним, по нынешнему контракту Серхио получал 37 миллионов евро в год и занимал второе место в зарплатной ведомости клуба.

Бускетс решил повременить с переходом «Интер» Майами. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень хотел, чтобы Серхио остался в клубе ещё на сезон.