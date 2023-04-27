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Бускетс сообщил некоторым одноклубникам, что продлит контракт с «Барселоной»

27 Апреля 2023 • 15:04 Комментировать
Барселона
...
Бетис
1 1.35 X 5.00 2 9.00
29.04 22:00

Полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс очень близок к продлению контракта с клубом. Опорный хавбек подпишет новое соглашение сроком до конца следующего сезона.

По информации от журналиста Хави Мигеля, Бускетс уже сообщил о своём решении некоторым партнёрам по «Барселоне». Футболист принял предложение руководства с сокращением зарплаты в три раза. Напомним, по нынешнему контракту Серхио получал 37 миллионов евро в год и занимал второе место в зарплатной ведомости клуба.

Бускетс решил повременить с переходом «Интер» Майами. Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес очень хотел, чтобы Серхио остался в клубе ещё на сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
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