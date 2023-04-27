Назван идеальный преемник Бензема в «Реале»

Журналисты газеты Marca при помощи искусственного интеллекта Olocip нашли идеальную замену нападающему мадридского «Реала» Кариму Бензема.

По версии искусственного интеллекта, самой оптимальной заменой Бензема стал форвард сборной Португалии и лиссабонской «Бенфики» Гонсалу Рамуш. Вторым стал нападающий «Реймса» Фоларин Балогун, а топ-3 замкнул Эли Вахи, выступающий за «Монпелье».

Бензема выступает за «Реал» с июля 2009 года. Срок действующего контракта Карима с «королевским» клубом истекает по завершении этого сезона.

В нынешнем розыгрыше Ла Лиги форвард провел 20 матчей, в которых отметился 14 забитыми мячами и тремя ассистами.