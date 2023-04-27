Мората: «Хотим финишировать в Ла Лиге как можно выше»

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о целях команды до конца сезона. Вчера вечером испанец отметился голом в матче чемпионата против «Мальорки».

«Чувствую себя очень хорошо, когда команда побеждает. Считаю, что это самое главное. Цели до конца сезона? Мы хотим финишировать как можно выше в турнирной таблице Ла Лиги», – сказал Мората в интервью после матча с «Мальоркой».

«Атлетико» сейчас располагается на третьей строчке в чемпионате Испании. Отставание «матрасников» от второго места, где находится мадридский «Реал», составляет два очка. От первого места команду Диего Симеоне отделяет 13 очков.