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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мората: «Хотим финишировать в Ла Лиге как можно выше»

27 Апреля 2023 • 11:41 Комментировать
Вальядолид
...
Атлетико М
30.04 22:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората рассказал о целях команды до конца сезона. Вчера вечером испанец отметился голом в матче чемпионата против «Мальорки».

«Чувствую себя очень хорошо, когда команда побеждает. Считаю, что это самое главное. Цели до конца сезона? Мы хотим финишировать как можно выше в турнирной таблице Ла Лиги», – сказал Мората в интервью после матча с «Мальоркой».

«Атлетико» сейчас располагается на третьей строчке в чемпионате Испании. Отставание «матрасников» от второго места, где находится мадридский «Реал», составляет два очка. От первого места команду Диего Симеоне отделяет 13 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Альваро Мората
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ВАЛЬЯДОЛИД АТЛЕТИКО М
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