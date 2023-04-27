«Барселона» рассматривает трансфер правого защитника, но эта позиция пока не является приоритетом

Каталонская «Барселона» летом попробует заполучить нового правого защитника. По информации от Mundo Deportivo, руководство действительно рассматривает усиление этой позиции, но при этом у клуба есть более значимые приоритеты.

Напомним, «Барселона» нацелена на возвращение Лионеля Месси из «ПСЖ», также у клуба есть желание заполучить у «Манчестер Сити» полузащитника Илкая Гюндогана на правах свободного агента. Помимо всего прочего, в команду бесплатно должен прийти центральный защитник Иньиго Мартинес из «Атлетика» Бильбао.

«Барселону» ранее связывали с такими правыми защитниками, как Жоау Канселу, Нуссер Мазрауи, Хуан Фойт и Бенжамен Павар. Для любого из этих трансферов нужна солидная сумма компенсации.