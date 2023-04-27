Левандовски прокомментировал фиаско «Барселоны»

Центрфорвард каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски пообщался с журналистами после поединка против «Райо Вальекано» в рамках 31-го тура чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» уступили со счетом 1:2.

«Очень тяжелый матч. «Барсе» всегда здесь было непросто играть. Мы пропустили два мяча и не сумели создать большое количество моментов. В следующем поединке нам нужно выглядеть лучше», - передает слова 34-летнего поляка издание AS.

Несмотря на неудачу, «Барселона» продолжает комфортно лидировать в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем матче подопечные Хави Эрнандеса на «Камп Ноу» примут севильский «Бетис».