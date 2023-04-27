Араухо: «Райо» заслуженно победил «Барселону»

Защитник каталонской «Барселоны» Рональд Араухо высказался о поражении от «Райо Вальекано» (1:2) в матче 31-го тура чемпионата Испании.

«Райо» показал отличный футбол. Соперник заслуженно победил. В первом тайме у нас мало что получалось. Но даже после поражения у нас большое преимущество в Ла Лиге. Мы допустили две ошибки и получили два гола. Впереди два домашних поединка, мы должны побеждать», - передает слова футболиста газета Marca.

«Барселона» с 76 баллами занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на 11 очков.