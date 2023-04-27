Польский нападающий Роберт Левандовски прервал свою безголевую серию. 34-летний бомбардир отметился забитым мячом в гостевом матче против «Райо Вальекано». Впрочем, этот гол не помог «сине-гранатовым» избежать поражения со счетом 1:2.

Напомним, что безголевая серия Левандовски насчитывала четыре матча. Последний раз он забивал в начале апреля в поединке с «Эльче».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Роберт провел 27 поединков, в которых отметился 18 голами и шестью результативными передачами.

После 31 тура Ла Лиги «Барселона» набрала 76 очков и располагается на первом месте в турнирной таблице.