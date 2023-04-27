Хави прокомментировал поражение «Барселоны»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после поединка с «Райо Вальекано» в 31-м туре чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 1:2.

«У нас нет оправдания, мы провели плохой матч. В этой встрече команда не показала привычного уровня игры, поэтому потерпела поражение. Вот и все. Я стремлюсь к победе в Ла Лиге и сейчас сержусь из-за такого выступления команды. Но выиграть здесь нелегко, многие команды проигрывали в гостях у «Райо», - передает слова тренера Barca Universal.

«Сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым «Реал» на 11 баллов.