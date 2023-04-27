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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал поражение «Барселоны»

27 Апреля 2023 • 07:47 Комментировать (2)

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес пообщался с представителями СМИ после поединка с «Райо Вальекано» в 31-м туре чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» потерпели поражение со счетом 1:2.

«У нас нет оправдания, мы провели плохой матч. В этой встрече команда не показала привычного уровня игры, поэтому потерпела поражение. Вот и все. Я стремлюсь к победе в Ла Лиге и сейчас сержусь из-за такого выступления команды. Но выиграть здесь нелегко, многие команды проигрывали в гостях у «Райо», - передает слова тренера Barca Universal.

«Сине-гранатовые» лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая идущий вторым «Реал» на 11 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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Комментарии (2)
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pol-black
27 Апреля 2023 в 08:59
в атаке днище, в обороне тоже есть "исполнители", которые показывают отвратную игру. пора бы уже Хави показывать, что он - достойный этой команды тренер.
Шарипов Тахир
27 Апреля 2023 в 09:58
Вчера во время игры у Хави было очень недовольная физиономия, он будто чувствовал, что все в этой игре закончится крахом. Но при этом не предпринимал никаких попыток хоть что то изменить. Есть очень большие сомнения в том, что Хави достойный этой команды тренер!
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