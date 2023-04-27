Директор «Барселоны» высказался о Месси

Директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани рассказал, были ли у него контакты с Лионелем Месси во время недавнего приезда аргентинца в столицу Каталонии.

«У нас не было никаких контактов. Месси очень любит Барселону и часто сюда приезжает. Он, как обычно, посетил город на несколько дней, но мы с ним не общались», - передает слова функционера инсайдер Фабрицио Романо.

Месси – воспитанник «Барселоны». За первую команду каталонского гранда Лионель выступал с 2005 по 2021 год. Последние два сезона звездный нападающий провел за французский «ПСЖ». Его контракт с парижанами истекает в конце июня.