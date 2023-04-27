«Сельта» забила мяч «Эльче» - и этого хватило для победы

Гол Жозефа Айду принес «Сельте» победу с минимальным преимуществом над «Эльче», аутсайдером испанского чемпионата. Это была десятая победа клуба в текущем чемпионате, теперь у «Сельты» 39 очков и клуб из Виго может особо больше не беспокоиться на предмет сохранения места в Ла Лиге.

Эти малоприятные заботы должны больше одолевать руководство «Валенсии» или «Эспаньола», что до «Эльче», то команда была обречена еще после первого круга, в котором она не выиграла ни одного матча.