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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Сельта» забила мяч «Эльче» - и этого хватило для победы

27 Апреля 2023 • 01:00 Комментировать
Сельта
1:0
Эльче
окончен

Гол Жозефа Айду принес «Сельте» победу с минимальным преимуществом над «Эльче», аутсайдером испанского чемпионата. Это была десятая победа клуба в текущем чемпионате, теперь у «Сельты» 39 очков и клуб из Виго может особо больше не беспокоиться на предмет сохранения места в Ла Лиге.

Эти малоприятные заботы должны больше одолевать руководство «Валенсии» или «Эспаньола», что до «Эльче», то команда была обречена еще после первого круга, в котором она не выиграла ни одного матча. 

Протокол игры  
Сельта1:0Эльче
(1:0) Айду Джозеф90'  
Вильяр ИванМальо УгоАйду ДжозефТапия РенатоГалан ХавиПерес Карлес 77' (Серви Франко ( 77') Вейга Габриэль 77' (Родригес Мигель ( 77') Пейнадо Франсиско 90' (Нуньес Унай ( 90') Де ла Торре Лука 77' (Оскар Родригес ( 77') Аспас ЯгоПасьенса Гонсало 62' (Ларсен Йорген ( 62')
Запасные: Медрано ФернандоСолари АугустоСанчес КристианСведберг ВиллиотСеферович ХарисВаскес КевинДомингес Карлос
Бадия ЭдгарФернандес Хосан 86' (Лирола Поль ( 86') Маскарель ОмарМагальян ЛисандроКлерк Карлос 90' (Понсе Эсекель ( 90') Моренте ТетеНванкво ДжонГумбау ХерардФидель ЧавесНтекья Ранди 63' (Бое Лукас ( 63') Милья Пере
Запасные: Бланко ЛаутароШейх ПапРоко ЭнсоВернер АксельДиего Гонсалес VIIКольядо АлексВерду ГонсалоФернандес НиколасГутьеррес Хосе
26 апреля. Стадион "Балаидос".

 

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