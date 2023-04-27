«Сельта» забила мяч «Эльче» - и этого хватило для победы

Гол Жозефа Айду принес «Сельте» победу с минимальным преимуществом над «Эльче», аутсайдером испанского чемпионата. Это была десятая победа клуба в текущем чемпионате, теперь у «Сельты» 39 очков и клуб из Виго может особо больше не беспокоиться на предмет сохранения места в Ла Лиге.
Эти малоприятные заботы должны больше одолевать руководство «Валенсии» или «Эспаньола», что до «Эльче», то команда была обречена еще после первого круга, в котором она не выиграла ни одного матча.
Протокол игры
|(1:0) Айду Джозеф90'
Вильяр Иван•Мальо Уго•Айду Джозеф•Тапия Ренато•Галан Хави•Перес Карлес77' (Серви Франко (77') •Вейга Габриэль77' (Родригес Мигель (77') •Пейнадо Франсиско90' (Нуньес Унай (90') •Де ла Торре Лука77' (Оскар Родригес (77') •Аспас Яго•Пасьенса Гонсало62' (Ларсен Йорген (62')
Бадия Эдгар•Фернандес Хосан86' (Лирола Поль (86') •Маскарель Омар•Магальян Лисандро•Клерк Карлос90' (Понсе Эсекель (90') •Моренте Тете•Нванкво Джон•Гумбау Херард•Фидель Чавес•Нтекья Ранди63' (Бое Лукас (63') •Милья Пере
26 апреля. Стадион "Балаидос".
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