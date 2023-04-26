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Чемпионат Испании. Ла Лига

Новый Месси: Кто такой Ямал, который в 15 лет попал в заявку «Барселоны»

26 Апреля 2023 • 23:26 Комментировать
Барселона
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Бетис
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29.04 22:00

Ламин Ямал уже в 15 лет попал в заявку «Барселоны» на матч против «Атлетико». Хави высоко оценивает перспективы этого футболиста. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, кто это такой.

«Поверьте мне, у Ямала действительно потрясающие навыки. Он может обозначить эпоху в этом клубе. Мы не боимся вызывать его, потому что он способен помочь нам, хоть ему и 15 лет. У него много индивидуальных качеств и таланта», – ответил Хави на вопрос о том, почему молодой футболист попал в заявку на матч против «Атлетико» в минувшем туре. Ямал не успел ещё дебютировать во взрослом футболе, но уже оказался под серьёзным давлением. Вингера называют «новым Месси» и лучшим выпускником «Ла Масии» со времён аргентинца.

Отец Ямала из Марокко, мама – из Гвинеи, но сам он рос в Матаро, пригороде Барселоны. Уже в 5 лет футболист попал в академию «Ла Масия». Ямал довольно быстро стал играть за команды, которые на три-четыре года его старше. Прошлым летом, когда футболисту исполнилось 15 лет, его внесли в заявку «Барселоны» до 19 лет. Постепенно Ямал стал получать время на поле, а 10 сентября впервые забил и стал самым юным игроком, который отличился за команду. Кстати, предыдущий рекорд принадлежал Ансу Фати.

Главный тренер молодёжной команды «Барселоны» Оскар Лопес рассказывал о Ямале: «Он всегда задаёт вопросы, у него очень хорошая предрасположенность к развитию. Нужно относиться к нему спокойно и не торопиться». Однако Хави уже вскоре привлёк юношу к тренировкам с основным составом. Ямал в итоге работал с главной командой, а выступал за юношескую. В апреле футболист впервые попал в заявку «Барселоны», причём сразу на матч против «Атлетико».

Ямал играет либо в центре нападения, либо на правом фланге. Специалисты отмечают его волшебную левую ногу. Ямал выделяется дриблингом на фоне своих сверстников и высокой скоростью. С учётом этих характеристик понятно, почему футболиста сравнивают с Месси. Вдобавок к этому Ямал невысокого роста – всего 165 сантиметров. Конечно, он ещё подрастёт, но уж точно гигантом ему уже не быть. В любом случае Ямалу необходимо будет добавлять в физике, чтобы во взрослом футболе достичь чего-либо. И хотя его сравнивают с Месси, кажется, что он ближе к Салаху по своей игре.

В ближайшее время отдельно надо будет последить за характером Ямала. Дело в том, что недавно он был вызван в молодёжную сборную Испании, но затем его отправили домой из-за перепалки с партнёрами.

Учитывая, что «Барселона» имеет огромный отрыв в Ла Лиге и, скорее всего, досрочно обеспечит себе чемпионский титул, почти нет сомнений, что Ямал уже в этом сезоне дебютирует за основной состав. Кстати, по данным медиа, стремительный переход футболиста из академии в основу связан не только с талантом игрока, но и с тем, что его пытаются переманить. Ямал лишь в 16 лет может подписать профессиональный контракт, и «Барселона» делает всё, чтобы его не потерять.

С другой стороны, каталонцы прекрасно знают, что один талант ещё ничего не значит. За последние годы в основной состав «Барселоны» приходило множество талантов из «Ла Масии», но многие из них так ничего и не добились. Мы видим все мучения Ансу Фати, которому даже отдали «десятку» Месси, когда тот ушёл в «ПСЖ». До этого был Боян Кркич, который тоже в юном возрасте блеснул. В этом смысле очень интересно, сумела ли «Барселона» вынести урок из предыдущих неудач с выпускниками. 

Роман Андреев

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