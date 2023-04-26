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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» переиграла «Хетафе», проведя тайм в большинстве

26 Апреля 2023 • 22:38 Комментировать
Хетафе
1:2
Альмерия
окончен

Аутсайдеры Ла Лиги «Хетафе» и «Альмерия» подарили болельщикам открытый футбол. Уже на седьмой минуте Луис Суарес здорово пробил из-за штрафной, и гости повели. В компенсированное время первого тайма Дидье Даконам оставил хозяев в меньшинстве за фол последней надежды. На 58-й минуте «Альмерия» снова забила, Луис Суарес спокойно замкнул передачу на пустые ворота. Результативную атаку провел и соперник, Борха Майораль в выгодной ситуации не дрогнул и послал мяч в цель.
«Альмерия» все же победила и на три очка отдалилась от зоны вылета, «Хетафе» - четвертый с конца с запасом в один пункт от тройки худших команд.

Протокол игры  
Хетафе1:2Альмерия
  7'Суарес Луис III (0:1)
  58'Суарес Луис III (0:2)
(1:2) Майораль Борха71'  
Сория ДавидДьене Даконам  45'Дуарте ДомингушАльдерете Омар  11'Дамиан Суарес 46' (Иглесиас Хуан ( 46'  76') Порту Кристиан 90' (Мата Хайме ( 90') Максимович Неманья 65' (Аленья Карлес ( 65') Милья Луис 42' (Вильяр Гонсало ( 42') Мунир Эль-Хаддади 65' (Латаса Хуан ( 65') Майораль БорхаУнал Энес
Запасные: Амави ЖорданАльварес ГастонАнхилери ФабрисиоКасилья КикоСеоане ХаймеМитрович СтефанКонде Диего
Мартинес ФернардоПосо Алехандро 81' (Кайки ( 81') Брандарис ХуанБабич Срджан  88'Сентельес АлехандроДе ла Ос СесарРобертоне Лукас 87' (Саму Гарсия ( 87') Баптистао Лео 81' (Рамазани Ларжи ( 81') Мелеро Гонсало  26' 73' (Портильо Франсиско ( 73') Эмбарба Адриан 73' (Эгуарас Иниго ( 73') Суарес Луис III
Запасные: Marciano SancaМендес УбуланЛазароАкиеме СерхиоПуигмаль АрнауСоуза Диего IIМариньо Диего
26 апреля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

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Альмерия Хетафе
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