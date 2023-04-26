«Альмерия» переиграла «Хетафе», проведя тайм в большинстве

Аутсайдеры Ла Лиги «Хетафе» и «Альмерия» подарили болельщикам открытый футбол. Уже на седьмой минуте Луис Суарес здорово пробил из-за штрафной, и гости повели. В компенсированное время первого тайма Дидье Даконам оставил хозяев в меньшинстве за фол последней надежды. На 58-й минуте «Альмерия» снова забила, Луис Суарес спокойно замкнул передачу на пустые ворота. Результативную атаку провел и соперник, Борха Майораль в выгодной ситуации не дрогнул и послал мяч в цель.
«Альмерия» все же победила и на три очка отдалилась от зоны вылета, «Хетафе» - четвертый с конца с запасом в один пункт от тройки худших команд.
Протокол игры
|7'Суарес Луис III (0:1)
|58'Суарес Луис III (0:2)
|(1:2) Майораль Борха71'
Сория Давид•Дьене Даконам• 45'Дуарте Домингуш•Альдерете Омар• 11'Дамиан Суарес46' (Иглесиас Хуан (46') • 76'Порту Кристиан90' (Мата Хайме (90') •Максимович Неманья65' (Аленья Карлес (65') •Милья Луис42' (Вильяр Гонсало (42') •Мунир Эль-Хаддади65' (Латаса Хуан (65') •Майораль Борха•Унал Энес
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро81' (Кайки (81') •Брандарис Хуан•Бабич Срджан• 88'Сентельес Алехандро•Де ла Ос Сесар•Робертоне Лукас87' (Саму Гарсия (87') •Баптистао Лео81' (Рамазани Ларжи (81') •Мелеро Гонсало 26'73' (Портильо Франсиско (73') •Эмбарба Адриан73' (Эгуарас Иниго (73') •Суарес Луис III
26 апреля. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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