«Альмерия» переиграла «Хетафе», проведя тайм в большинстве

Аутсайдеры Ла Лиги «Хетафе» и «Альмерия» подарили болельщикам открытый футбол. Уже на седьмой минуте Луис Суарес здорово пробил из-за штрафной, и гости повели. В компенсированное время первого тайма Дидье Даконам оставил хозяев в меньшинстве за фол последней надежды. На 58-й минуте «Альмерия» снова забила, Луис Суарес спокойно замкнул передачу на пустые ворота. Результативную атаку провел и соперник, Борха Майораль в выгодной ситуации не дрогнул и послал мяч в цель.

«Альмерия» все же победила и на три очка отдалилась от зоны вылета, «Хетафе» - четвертый с конца с запасом в один пункт от тройки худших команд.