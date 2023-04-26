«Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Мальоркой»

В 31-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл против «Мальорки». Середняки ничего особенного не показали, тем не менее, забили первыми. Матия Настасич наказал опекуна за ошибку и прицельно пробил в сетку после подачи углового. В первом тайме арбитр дважды отказался назначить пенальти в ворота островитян, но «Атлетико» смог забить и с игры. Родриго де Пауль стал автором «гола в раздевалку» с передачи Антуана Гризманна. Только возобновилась игра, как Альваро Мората результативно замкнул верховую передачу с правого фланга. Хосе Хименес и Мората могли увеличить перевес своей команды, но здорово играл в рамке голкипер. Но и он не выручил в концовке, когда Янник Карраско завершил контратаку - 3:1.

«Атлетико» идет на третьем месте с отставанием от «Реала» в два очка. «Мальорка» - десятая.