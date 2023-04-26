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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» добыл волевую победу в матче с «Мальоркой»

26 Апреля 2023 • 22:33 Комментировать
Атлетико М
3:1
Мальорка
окончен

В 31-м туре чемпионата Испании «Атлетико» играл против «Мальорки». Середняки ничего особенного не показали, тем не менее, забили первыми. Матия Настасич наказал опекуна за ошибку и прицельно пробил в сетку после подачи углового. В первом тайме арбитр дважды отказался назначить пенальти в ворота островитян, но «Атлетико» смог забить и с игры. Родриго де Пауль стал автором «гола в раздевалку» с передачи Антуана Гризманна. Только возобновилась игра, как Альваро Мората результативно замкнул верховую передачу с правого фланга. Хосе Хименес и Мората могли увеличить перевес своей команды, но здорово играл в рамке голкипер. Но и он не выручил в концовке, когда Янник Карраско завершил контратаку - 3:1.

«Атлетико» идет на третьем месте с отставанием от «Реала» в два очка. «Мальорка» - десятая.

Протокол игры  
Атлетико М3:1Мальорка
  20'Настасич Матия (0:1)
(1:1) Де Пауль Родриго45'  
(2:1) Мората Альваро47'  
(3:1) Карраско Янник77'  
Грбич ИвоВитсель АксельХименес ХосеЭрмосо МариоМолина НауэльДе Пауль Родриго 63' (Ньигес Сауль ( 63') Коке Хорхе 79' (Кондогбия Жоффрей ( 79') Лемар Тома 63' (Ривас Пабло Барриос ( 63') Карраско ЯнникМората Альваро 79' (Корреа Анхель ( 79') Гризманн Антуан
Запасные: Марко МореноИтурбе АлехандроРегилон СерхиоДоэрти МэттМартин КарлосГомис Антонио
Райкович ПредрагХаджикадунич ДеннисНастасич Матия 46' (Санчес Антонио ( 46') Копете ХосеМаффео ПаблоКоста ХаумеМану Морланес 56' (Мурики Ведат ( 56') Баба ИддрисуРодригес ДаниэльПратс Абдон 56' (Кан-Ин Ли ( 56') Анхель Луис 56' (Дьедью Амат ( 56')
Запасные: Монтьель КристобальГарай БенджаминРикельме ЛеонардоКадевере ТиноГрейф ДоминикГайя ХосепМаркос Фернандез
26 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".

 

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