​Известного испанского арбитра вынуждают закончить карьеру из-за плохой работы в Катаре и барселонском дерби

Матеу Лаос, известный испанский арбитр, скорее всего, прекратит обслуживание матчей в конце сезона. Причина - многочисленные скандалы, спровоцированные его судейством в последнее время. Сперва Лаос неважно отработал в четвертьфинальном матче чемпионата мира в Катаре, где аргентинцы по пенальти обыграли нидерландцев.

Уже после него на Лаоса вылилось много критики и нервы его не выдержали - менее чем через месяц он раздал 16 желтых и две красные карточки в дерби «Барселоны» и «Эспаньола». И сейчас Луис Медина Канталехо, президент испанской ассоциации арбитров, склонен к тому, чтобы не продлевать контракт с арбитром, испортившим себе репутацию.

Он предлагает тому «красивую отставку» - перейти работать на VAR, но честолюбивого Лаоса такая перспектива, мягко говоря, не радует.