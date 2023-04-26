Журналист Романо высказался о будущем Эн-Несири в «Севилье»

Известный журналист Фабрицио Романо высказался о будущем нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири.

«На данный момент вокруг Юссефа Эн-Несири всё ещё тихо, ничего не происходит. В прошлом он был близок к переходу в «Вест Хэм», — заявил Романо.

Действующий контракт Эн-Несири с испанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Севилью» 40 матчей, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что андалусийцы сумели выйти в полуфинал Лиги Европы, где встретятся с итальянским «Ювентусом». В чемпионате Испании «Севилья» занимает 12-е место, набрав 38 очков в 30 матчах.