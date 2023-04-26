Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Журналист Романо высказался о будущем Эн-Несири в «Севилье»

26 Апреля 2023 • 16:33 Комментировать
Атлетик Б
...
Севилья
1 1.80 X 3.60 2 4.60
27.04 23:00

Известный журналист Фабрицио Романо высказался о будущем нападающего «Севильи» Юссефа Эн-Несири.

«На данный момент вокруг Юссефа Эн-Несири всё ещё тихо, ничего не происходит. В прошлом он был близок к переходу в «Вест Хэм», — заявил Романо.

Действующий контракт Эн-Несири с испанским клубом рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Севилью» 40 матчей, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу. 

Отметим, что андалусийцы сумели выйти в полуфинал Лиги Европы, где встретятся с итальянским «Ювентусом». В чемпионате Испании «Севилья» занимает 12-е место, набрав 38 очков в 30 матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Севилья Юссеф Эн-Несири Фабрицио Романо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АТЛЕТИК Б СЕВИЛЬЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.04.23 в 20:30
Атлетико М Атлетико М
Мальорка Мальорка
1.45 4.10 9.20
Видео
26.04.23 в 20:30
Хетафе Хетафе
Альмерия Альмерия
2.01 3.20 4.30
Видео
26.04.23 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Барселона Барселона
4.90 3.85 1.74
Видео
26.04.23 в 23:00
Сельта Сельта
Эльче Эльче
1.42 4.60 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
16:33 · Испания. Ла Лига
Журналист Романо высказался о будущем Эн-Несири в «Севилье»
16:31 · Испания. Ла Лига
Обладательница «Золотого мяча» Путельяс сыграет за «Барселону» впервые за 300 дней
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена побороться за Чуквуезе с «Ливерпулем» и «Реалом»
15:23 · Испания. Ла Лига
Винисиус по ходу матча отреагировал на расистские оскорбления
14:28 · Испания. Ла Лига
Кастельянос: «Барселона» всегда мне нравилась больше, чем «Реал»
14:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» исполнилось 120 лет
13:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла усиление в бельгийском клубе
12:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по будущему Лунина
12:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены в возвращении Месси
11:48 · Англия. Премьер-лига
Леау отказал «Реалу» и «Челси» ради того, чтобы остаться в «Милане»
11:43 · Испания. Ла Лига
Хави выпустит де Йонга в основе на матч с «Райо Вальекано»
11:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» включила 15-летнего игрока в заявку на матч с «Райо Вальекано»
10:58 · Англия. Премьер-лига
УЕФА хочет ввести потолок зарплат в европейском футболе 1
10:44 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Барселоны» получит работу в «Бетисе»
10:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на полузащитника «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем