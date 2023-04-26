Обладательница «Золотого мяча» Путельяс сыграет за «Барселону» впервые за 300 дней

«Барселона» объявила о том, что Алексия Путельяс получила зелёный свет от врачей. 29-летняя футболистка сможет помочь команде в четверг вечером в матче женской Лиги чемпионов против «Челси».

Путельяс сыграет впервые за 300 дней – летом прошлого года она перенесла операцию из-за травмы крестообразной связки колена. С тех пор Алексия проходила процесс восстановления.

Алексия Путельяс – большая звезда в мире женского футбола. В 2021 и 2022 годах она получала «Золотой мяч».

В первом матче женская команда «Барселоны» обыграла «Челси» на выезде. Теперь каталонки примут соперниц дома.