Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус по ходу матча отреагировал на расистские оскорбления

26 Апреля 2023 • 15:23 Комментировать

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продолжает сталкиваться с расизмом в Испании. Оскорбления на почве расизма в адрес бразильского футболиста звучали и по ходу вторничного матча против «Жироны», о чём рассказывают испанские СМИ.

Отмечается, что в одном из эпизодов Винисиус отреагировал на оскорбления. Форвард «сливочных» потёр специальную нашивку на футболке, напоминая недоброжелателям о победе «Реала» на клубном чемпионате мира.

Напомним, что «Реал» проиграл в гостях у «Жироны» во вторник вечером со счётом 2:4. Команда Карло Анчелотти на 11 очков отстаёт в Ла Лиге от «Барселоны», проведя при этом на игру больше.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Винисиус Жуниор
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.04.23 в 20:30
Атлетико М Атлетико М
Мальорка Мальорка
1.45 4.10 9.20
Видео
26.04.23 в 20:30
Хетафе Хетафе
Альмерия Альмерия
2.01 3.20 4.30
Видео
26.04.23 в 23:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Барселона Барселона
4.90 3.85 1.74
Видео
26.04.23 в 23:00
Сельта Сельта
Эльче Эльче
1.42 4.60 8.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Апреля
15:39 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» намерена побороться за Чуквуезе с «Ливерпулем» и «Реалом»
15:23 · Испания. Ла Лига
Винисиус по ходу матча отреагировал на расистские оскорбления
14:28 · Испания. Ла Лига
Кастельянос: «Барселона» всегда мне нравилась больше, чем «Реал»
14:24 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» исполнилось 120 лет
13:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нашла усиление в бельгийском клубе
12:57 · Испания. Ла Лига
«Реал» принял решение по будущему Лунина
12:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» уверены в возвращении Месси
11:48 · Англия. Премьер-лига
Леау отказал «Реалу» и «Челси» ради того, чтобы остаться в «Милане»
11:43 · Испания. Ла Лига
Хави выпустит де Йонга в основе на матч с «Райо Вальекано»
11:10 · Испания. Ла Лига
«Барселона» включила 15-летнего игрока в заявку на матч с «Райо Вальекано»
10:58 · Англия. Премьер-лига
УЕФА хочет ввести потолок зарплат в европейском футболе 1
10:44 · Испания. Ла Лига
Бывший спортивный директор «Барселоны» получит работу в «Бетисе»
10:30 · Италия. Серия А
«Ювентус» нацелился на полузащитника «ПСЖ»
10:06 · Испания. Ла Лига
Лунин хочет продлить контракт с «Реалом», руководство не против
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника в Испании
Все новости
Рекомендуем