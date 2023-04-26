Винисиус по ходу матча отреагировал на расистские оскорбления

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор продолжает сталкиваться с расизмом в Испании. Оскорбления на почве расизма в адрес бразильского футболиста звучали и по ходу вторничного матча против «Жироны», о чём рассказывают испанские СМИ.

Отмечается, что в одном из эпизодов Винисиус отреагировал на оскорбления. Форвард «сливочных» потёр специальную нашивку на футболке, напоминая недоброжелателям о победе «Реала» на клубном чемпионате мира.

Напомним, что «Реал» проиграл в гостях у «Жироны» во вторник вечером со счётом 2:4. Команда Карло Анчелотти на 11 очков отстаёт в Ла Лиге от «Барселоны», проведя при этом на игру больше.