«Атлетико» исполнилось 120 лет

В среду, 26 апреля, день рождения отмечает «Атлетико». Со дня основания мадридского клуба прошло ровно 120 лет.

Вечером «Атлетико» проведёт домашний матч 31-го тура чемпионата Испании против «Мальорки». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате на портале LiveResult. Команда Диего Симеоне постарается порадовать фанатов победой в столь особенный для клуба день.

На текущий момент «Атлетико» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне на пять очков отстаёт от «Реала» и на 16 очков отстаёт от «Барселоны».