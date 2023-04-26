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«Барселона» придумала удивительный план, который поможет вернуть Месси

26 Апреля 2023 • 13:48 Комментировать (3)

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из главных тем в мире футбола. Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает через два месяца, и сейчас пресса и фанаты активно обсуждают возможное возвращение форварда в «Барселону».

Есть информация, что Месси открыт к камбэку на «Камп Ноу», однако всё упирается в финансы – «Барселона» по-прежнему испытывает трудности. Каталонцы ищут источники финансирования контракта с Лионелем, и они придумали удивительный план. Рядом с «Камп Ноу» на месте бывшей штаб-квартиры клубной академии «сине-гранатовые» планируют открыть музей, посвящённый главным образом Месси. Это будет не просто музей, а технологичный и захватывающий центр. Он привлечёт туристов и болельщиков, что позволит «Барселоне» хорошо зарабатывать. Эти средства каталонцы планируют вложить в контракт для Месси, пишет AS.

При этом «Барселоне» для реализации возвращения Месси по-прежнему нужно сократить зарплатную ведомость.

Реакция Месси на получение трёх наград

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (3)
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ингерман
26 Апреля 2023 в 15:55
ай да в ентат музей никто хадить не будец.. у шмеция адна цель.. захватиць увласць ф клупе и усего делоав-та.. А-ха-ха-ха! )))
One Live
26 Апреля 2023 в 15:48
сказочные...
понятно, что он легенда клуба, но зачем он Барсе сейчас!?
pol-black
26 Апреля 2023 в 15:52
бабосы
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