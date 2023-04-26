«Барселона» придумала удивительный план, который поможет вернуть Месси

Будущее Лионеля Месси остаётся одной из главных тем в мире футбола. Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает через два месяца, и сейчас пресса и фанаты активно обсуждают возможное возвращение форварда в «Барселону».

Есть информация, что Месси открыт к камбэку на «Камп Ноу», однако всё упирается в финансы – «Барселона» по-прежнему испытывает трудности. Каталонцы ищут источники финансирования контракта с Лионелем, и они придумали удивительный план. Рядом с «Камп Ноу» на месте бывшей штаб-квартиры клубной академии «сине-гранатовые» планируют открыть музей, посвящённый главным образом Месси. Это будет не просто музей, а технологичный и захватывающий центр. Он привлечёт туристов и болельщиков, что позволит «Барселоне» хорошо зарабатывать. Эти средства каталонцы планируют вложить в контракт для Месси, пишет AS.

При этом «Барселоне» для реализации возвращения Месси по-прежнему нужно сократить зарплатную ведомость.

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