«Барселона» нашла усиление в бельгийском клубе

20-летний ивуарийский защитник Абакар Силла, который связан контрактными обязательствами с бельгийским «Брюгге», пользуется спросом на трансферном рынке.

По информации журналистов Todofichajes, в услугах африканского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». Конкуренцию «сине-гранатовым» в споре за игрока намерена составить лиссабонская «Бенфика». Рыночная стоимость защитника оценивается в девять миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Бельгии Абакар провел 17 поединков, в которых заработал пять желтых и две красные карточки. За «Брюгге» он выступает с 2021 года.