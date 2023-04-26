«Реал» принял решение по будущему Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин может покинуть мадридский «Реал» по завершении нынешнего сезона. Как стало известно журналистам Todofichajes, в «королевском» клубе недовольны игрой 24-летнего вратаря и готовы рассмотреть предложения по его трансферу.

Лунин перешел в мадридский гранд летом 2018 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает по завершении сезона-2023/2024. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в пять миллионов евро.

Во вчерашнем матче против «Жироны» Андрей пропустил четыре гола, а «Реал» потерпел поражение со счетом 2:4.