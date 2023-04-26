«Атлетико» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Атлетико» принимает «Мальорку».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Атлетико М - Мальорка
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Протокол игры
Грбич Иво•Хименес Хосе•Витсель Аксель•Эрмосо Марио•Молина Науэль•Де Пауль Родриго•Коке Хорхе•Лемар Тома•Карраско Янник•Мората Альваро•Гризманн Антуан
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Настасич Матия•Копете Хосе•Маффео Пабло•Коста Хауме•Родригес Даниэль•Баба Иддрису•Ману Морланес•Анхель Луис•Пратс Абдон
26 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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