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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» - «Мальорка»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

26 Апреля 2023 • 20:00 Комментировать
Атлетико М
...
Мальорка
1 1.35 X 4.60 2 11.50
Через 0 ч. -3 мин.

В рамках 31-го тура чемпионата Италии по футболу «Атлетико» принимает «Мальорку».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Атлетико М0:0Мальорка
Грбич ИвоХименес ХосеВитсель АксельЭрмосо МариоМолина НауэльДе Пауль РодригоКоке ХорхеЛемар ТомаКарраско ЯнникМората АльвароГризманн Антуан
Запасные: Ривас Пабло БарриосМарко МореноИтурбе АлехандроРегилон СерхиоДоэрти МэттКондогбия ЖоффрейМартин КарлосКорреа АнхельНьигес СаульГомис Антонио
Райкович ПредрагВальент МартинНастасич МатияКопете ХосеМаффео ПаблоКоста ХаумеРодригес ДаниэльБаба ИддрисуМану МорланесАнхель ЛуисПратс Абдон
Запасные: Монтьель КристобальКан-Ин ЛиГарай БенджаминРикельме ЛеонардоКадевере ТиноМурики ВедатГрейф ДоминикХаджикадунич ДеннисГайя ХосепСанчес АнтониоДьедью АматМаркос Фернандез
26 апреля. Стадион "Цивитас Метрополитано".
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АТЛЕТИКО М МАЛЬОРКА
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1.45 4.10 9.20
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Хетафе Хетафе
Альмерия Альмерия
0
0
2.01 3.20 4.30
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Валенсия Валенсия
Вальядолид Вальядолид
1.72 3.75 5.20
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