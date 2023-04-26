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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» включила 15-летнего игрока в заявку на матч с «Райо Вальекано»

26 Апреля 2023 • 11:10 Комментировать

В рамках 31-го тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» встретится с «Райо Вальекано». Тренерский штаб «сине-гранатовых» во главе с Хави Эрнандесом определился с заявкой команды на предстоящую игру.

Стоит отметить, что в этом матче не примут участия Серхи Роберто, Серхио Бускетс, Усман Дембеле и Андреас Кристенсен. При этом место в заявке команды нашлось 15-летнему форварду Ламину Ямалу.

Матч «Райо Вальекано» - «Барселона» состоится сегодня, 26 апреля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Следить за детальной текстовой онлайн-трансляцией можно будет на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс Серхи Роберто Усман Дембеле Ламина Ямал
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