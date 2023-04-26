Бывший спортивный директор «Барселоны» получит работу в «Бетисе»

Футбольный функционер Рамон Планес, который ранее занимал пост спортивного директора каталонской «Барселоны», трудоустроится в другом клубе испанского чемпионата, об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям инсайдера, в ближайшее время 55-летний испанец займет пост спортивного директора севильского «Бетиса». Напомним, что «Барселону» Планес покинул осенью 2021 года.

После 31 проведенного матча «Бетис» набрал 49 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Андалусийцы отстают от идущего четвертым «Реал Сосьедада» на шесть очков.