Назван лучший игрок «Реала» в провальном матче с «Жироной»

В матче 31-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на выезде встречался с «Жироной». Подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение со счетом 2:4.

Журналисты газеты Marca выставили оценки футболистам «сливочных» за прошедший матч. Лучшим был признан бразильский нападающий Винисиус Жуниор, который получил 8 баллов. В этой встрече южноамериканец отметился забитым мячом.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 22-летний нападающий провел 29 матчей, записав на свой счет десять забитых мячей и восемь результативных передач.

После этой неудачи «Реал» продолжает занимать второе место в турнирной таблице Ла Лиги.