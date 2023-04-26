Анчелотти объяснил, почему заменил Начо

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал замену защитника Начо Фернандеса во вчерашнем матче против «Жироны» (2:4) в чемпионате Испании. На 52-й минуте латераль уступил место на поле хавбеку Эдуардо Каманинга.

«Начо сделал свое дело, поэтому я его заменил и выпустил на поле Камавинга. Мне не в чем его упрекнуть, но он сыграл не на своем уровне. Впрочем, как и вся команда. Никто не был на своем уровне в этом матче», - цитирует итальянского специалиста клубная пресс-служба.

Следующий матч «Реал» проведет против «Альмерии» в субботу, 29 апреля. По итогам 31 тура Ла Лиги подопечные Анчелотти занимают второе место в турнирной таблице.