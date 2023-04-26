Анчелотти назвал главный минус Винисиуса

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, что его не устраивает в игре бразильского нападающего команды Винисиуса Жуниора. Итальянцу не нравится, что форвард получает много желтых карточек.

«У Винисиуса слишком много желтых карточек для игрока его позиции. Мы уже несколько раз общались с ним по этому поводу», - передает слова Анчелотти AS.

Стоит отметить, что в текущем сезоне Винисиус получил 14 желтых карточек.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Жуниор провел 29 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и восемью результативными передачами.