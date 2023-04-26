Коке - о матче с «Барселоной»: «Судьи куплены»

Хавбек мадридского «Атлетико» Коке остался недоволен работой арбитров после поединка 30-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Он отметился громким высказыванием в общении с представителями СМИ.

«Судьи куплены», - передает слова полузащитника газета Marca.

Напомним, что поединок завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий «сине-гранатовых» Ферран Торрес.

После этой встречи «Атлетико» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Барселона», имея в своем активе 76 баллов, уверенно лидирует.