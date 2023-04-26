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Чемпионат Испании. Ла Лига

Коке - о матче с «Барселоной»: «Судьи куплены»

26 Апреля 2023 • 07:12 Комментировать (8)

Хавбек мадридского «Атлетико» Коке остался недоволен работой арбитров после поединка 30-го тура чемпионата Испании против каталонской «Барселоны». Он отметился громким высказыванием в общении с представителями СМИ.

«Судьи куплены», - передает слова полузащитника газета Marca.

Напомним, что поединок завершился победой «Барселоны» со счетом 1:0. Единственный гол забил нападающий «сине-гранатовых» Ферран Торрес.

После этой встречи «Атлетико» с 60 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Барселона», имея в своем активе 76 баллов, уверенно лидирует.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Коке
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
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aegur
26 Апреля 2023 в 08:48
Тот случай когда плохому танцору всегда что то мешает))
Тренер костоломов недавно сознался-«Очные матчи с «Реалом» и «Барселоной» показали, что мы уступаем им»-комментарии излишни))
Alex1972
26 Апреля 2023 в 08:11
Конечно... А-ха-ха-ха..
Sergey999
26 Апреля 2023 в 07:31
Так это уже доказано.
pol-black
26 Апреля 2023 в 08:07
кем же? сливочной кодлой во главе с президентом-маразматиком?
pol-black
26 Апреля 2023 в 08:07
"предъявите ваши доказательства!"
Sergey999
26 Апреля 2023 в 08:29
Сам твой клуб это и подтвердил)
aegur
26 Апреля 2023 в 08:43
В твоём гламурном сне))
pol-black
26 Апреля 2023 в 08:52
каким местом? в чьих то влажных фантазиях?
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