Симеоне: «Очные матчи с «Реалом» и «Барселоной» показали, что мы уступаем им»

Рулевой мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался о борьбе с «Реалом» и «Барселоной».

«Матрасники» уступили команде Карло Анчелотти в сентябрьском матче первого круга Ла Лиги, а также проиграли в кубковой встрече в январе и сыграли вничью в февральской битве в рамках чемпионата. В поединках с «Барселоной» «Атлетико» также потерпел два поражения.

«Эти матчи показали, что мы уступаем «Реалу» и «Барселоне». Особенно это касается «Барселоны», которая, выступая в таком сильном чемпионате, демонстрирует невероятную стабильность. «Реал» тоже очень хорош, что мы видим из года в год», – цитирует Directv Симеоне.