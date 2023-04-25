Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» предположил, почему российские игроки редко уезжают за границу.

- Плотно следите за «Сельтой» сегодня?

- Конечно, за всеми командами, за которые я играл, слежу. За «Сельтой», «Страсбургом», «Спартаком» и «Бенфикой». За последней в меньшей степени, потому что провёл там не так много времени, мало играл.

- Вы много где выступали в Европе, вместе с вами туда в начале девяностых уехало много игроков. Колыванов, Канчельскис и много кто ещё. Почему сегодня за рубежом на ведущих ролях практически нет россиян?

- Да, мы много где играли. Часто становились лучшими игроками месяца и даже всего года. Был такой мультик «Возвращение блудного попугая». Там была фраза «Нас и здесь неплохо кормят». Когда в отечественном футболе появились большие деньги, пропала мотивация. Когда у нас пачками уезжали за рубеж? После Евро-2008.

И то тогда многие быстро вернулись, задержались только Погребняк и Павлюченко. У нас не было другого выбора тогда, вот и играли в Европе по десять лет. Мы уезжали из страны, которая распалась. Здесь творилось не пойми что.

Полное интервью Мостового на «» выйдет завтра в 10:00.